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Совет ЕС и Европейский парламент договорились увеличить инвестиции в оборонные технологии

Совет ЕС и Европейский парламент договорились увеличить инвестиции в оборонные технологии

Бельгийское председательство в Совете ЕС и представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения по Платформе стратегических технологий для Европы (STEP), которая предусматривает увеличение инвестиций на 1,5 миллиарда евро в оборонные разработки. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в коммюнике Совета ЕС. 

«В свете меняющихся геополитических реалий ЕС должен активизировать свою деятельность в области важнейших технологий» - говорится в коммюнике. 

«Благодаря сегодняшнему соглашению мы объединим финансирование из бюджета ЕС для мобилизации инвестиций в глубокие и цифровые технологии, чистые технологии и биотехнологии, которые имеют решающее значение для сохранения Евросоюзом своего конкурентного преимущества в этих стратегических секторах», - заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. 

Цель платформы STEP - мобилизация инвестиций в сферу стратегических технологий. 

Предварительное соглашение теперь должно быть одобрено Советом ЕС и Европейским парламентом, прежде чем оно будет официально утверждено обоими институтами.


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