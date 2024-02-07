Совет ЕС и Европейский парламент договорились увеличить инвестиции в оборонные технологии

Бельгийское председательство в Совете ЕС и представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения по Платформе стратегических технологий для Европы (STEP), которая предусматривает увеличение инвестиций на 1,5 миллиарда евро в оборонные разработки. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в коммюнике Совета ЕС.

«В свете меняющихся геополитических реалий ЕС должен активизировать свою деятельность в области важнейших технологий» - говорится в коммюнике.

«Благодаря сегодняшнему соглашению мы объединим финансирование из бюджета ЕС для мобилизации инвестиций в глубокие и цифровые технологии, чистые технологии и биотехнологии, которые имеют решающее значение для сохранения Евросоюзом своего конкурентного преимущества в этих стратегических секторах», - заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.

Цель платформы STEP - мобилизация инвестиций в сферу стратегических технологий.

Предварительное соглашение теперь должно быть одобрено Советом ЕС и Европейским парламентом, прежде чем оно будет официально утверждено обоими институтами.