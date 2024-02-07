Саудовская Аравия отказалась от установления дипломатических отношений с Израилем до создания палестинского государства

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии уведомило администрацию США, что королевство не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без признания независимого палестинского государства и вывода всех израильских войск из сектора Газа. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство «Интерфакс».

«Королевство сообщило администрации США о своей твердой позиции, что дипломатических отношений с Израилем не будет, пока не будет признано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, и до те пор, пока израильская агрессия в секторе Газа прекратится и все израильские оккупационные силы не уйдут из сектора Газа», - говорится в заявлении министерства.

В МИД Саудовской Аравии уточнили, что заявление «касается дискуссий между Королевством Саудовская Аравия и Соединенными Штатами Америки по арабо-израильскому мирному процессу» и заявления представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Ранее на брифинге Кирби спросили, являются ли сделка по освобождению израильских заложников из сектора Газа и соглашение о нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией частью одних и тех же усилий США. Кирби ответил, что это два разных направления, отметив, что Вашингтон вел «позитивные» переговоры с Эр-Риядом по этому вопросу как до, так и после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и начала израильской военной операции в секторе Газа.

После вторжения боевиков ХАМАС 7 октября в Израиле было убито 1 200 человек и около 250 человек взято в плен. Израиль начал военные действия в секторе Газа, где число жертв, по данным палестинских властей, достигло 27 585 человек.