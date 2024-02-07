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Президент Армении провел встречу с председателем Национального собрания Венгрии 

Президент Армении провел встречу с председателем Национального собрания Венгрии 

Президент Армении Ваагн Хачатурян провел встречу с председателем Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.

Как передает корреспондент Арменпресс, на встрече присутствовали заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Оганесян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Артур Мартиросян, депутат НС Рипсиме Григорян, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Венгрии Ашот Смбатян, а с венгерской стороны - руководитель группы дружбы Венгрия-Армения Михали Балла, спикер оппозиционной партии НС Никогос Акопян, директор департамента внешних связей НС Петер Сарди, заместитель руководителя аппарата президента НС Андраш Вираг.

В ходе встречи спикер Национального собрания Венгрии отметил, что был в Армении в 2011 году. Он подчеркнул важность восстановления армяно-венгерских отношений, подчеркнув, что, несмотря на разрыв отношений, церкви, специалисты и университеты двух стран поддерживали тесные связи. 

“Я был очень рад услышать, что две страны восстанавливают отношения. И Ваш визит важен в этом плане. Надеюсь, что восстановление этих отношений предоставит новые возможности для сотрудничества”, - заявил спикер Национального собрания Венгрии.

По завершении встречи для президента и членов делегации Армении была организована экскурсия по зданию Национального собрания Венгрии.


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