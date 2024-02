Это прекрасная основа для сотрудничества Армения-ЕС: Кальюранд поздравила Армению с вступлением в МУС

Глава делегации по связям с Южным Кавказом в Европейском парламенте Марина Кальюранд поздравила Армению с официальным вступлением в Международный уголовный суд.

Как сообщает «Арменпресс», депутат по этому поводу сделала запись на своей странице в социальной сети X.

Sincere congratulations to Armenia on formally joining the International Criminal Court on 1 February 2024! A clear signal of the country's commitment to the rule of law and a great basis for EU-Armenia cooperation. https://t.co/2BCYDcr2CG