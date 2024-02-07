Кремль подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина

Президент России Владимир Путин принял американского журналиста Такера Карлсона и дал ему интервью. Как передает «Арменпресс», это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, я могу это подтвердить», - ТАСС процитировал Пескова.

Представитель Кремля заявил, что не знает, когда выйдет интервью. Песков коснулся некоторых распространенных в Интернете публикаций, якобы выдержек из интервью. Он отметил, что это «абсолютная ложь».

Как сообщал ранее «Арменпресс», Такер Карлсон сообщил в социальной сети X о своей договоренности об интервью с Владимиром Путиным. Карлсон сообщил, что интервью будет показано на его сайте Tucker Carlson, а также в социальной сети X, владелец которой Илон Маск «пообещал не блокировать» его.