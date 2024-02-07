В Международном суде ООН новый председатель

6 февраля Международный суд ООН избрал нового председателя. Им стал Наваф Салам. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение суда.

Ливанский судья Наваф Салам избран сроком на три года. Он был членом Международного суда с 6 февраля 2018 года. До этого он был постоянным представителем Ливана в ООН в течение 10 лет.

Международный суд - главный судебный орган ООН, который был создан в июне 1945 года и начал свою деятельность в апреле 1946 года. Суд имеет 15 судей, избираемых на девятилетний срок Генеральной Ассамблеей ООН и Советом Безопасности ООН. Местом заседания суда является Дворец мира в Гааге. Суд разрешает правовые споры, переданные ему государствами в соответствии с международным правом, а также дает консультативные заключения по правовым вопросам, переданным соответствующими уполномоченными органами и агентствами ООН.