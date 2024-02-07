Время в Ереване: 11:07,   7 Февраль 2024

Жозеп Боррель, находящийся в Киеве, провел ночь в убежище

Жозеп Боррель, находящийся в Киеве, провел ночь в убежище

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, провел ночь в убежище, поскольку украинская столица подвергалась ракетному обстрелу. 

Как передает «Арменпресс», Боррель сообщил об этом на своей странице в социальной сети X, опубликовав и фотографию. 

«Начинаю свое утро в убежище, потому что в Киеве звучат сигналы воздушной тревоги», - написал Боррель, отметив, что с момента нападения России «такова повседневная реальность храброго украинского народа». 

Это четвертый визит Борреля в Киев с начала военных действий, развязанных Россией 24 февраля 2022 года. 

На прошлой неделе лидеры Евросоюза, получив, наконец, согласие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, утвердили программу выделения из бюджета ЕС экономической и финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в течение ближайших 4 лет. 

Ожидается, что первую часть помощи Киев получит уже в ближайшие недели.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]