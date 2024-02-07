Армения и Швейцария провели политические консультации

В Ереване прошли политические консультации между Министерствами иностранных дел Республики Армения и Швейцарской Конфедерации. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство ИД Армении.

Армянскую делегацию представлял руководитель Управления Европы МИД РА Самвел Мкртчян, швейцарскую делегацию - руководитель отдела Евразийского региона МИД Швейцарии Мюриэль Пеневер.

Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога между Арменией и Швейцарией, обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений. Стороны подчеркнули необходимость развития сотрудничества в сферах экономики, высших технологий, культуры, туризма и в других.

Были обсуждены вопросы сотрудничества на международных площадках.

На встрече был затронут и процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона представила программу «Перекресток мира», разработанную правительством РА.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.