Время в Ереване: 11:07,   7 Февраль 2024

Армения и Швейцария провели политические консультации

Армения и Швейцария провели политические консультации

В Ереване прошли политические консультации между Министерствами иностранных дел Республики Армения и Швейцарской Конфедерации. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство ИД Армении. 

Армянскую делегацию представлял руководитель Управления Европы МИД РА Самвел Мкртчян, швейцарскую делегацию - руководитель отдела Евразийского региона МИД Швейцарии Мюриэль Пеневер. 

Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога между Арменией и Швейцарией, обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений. Стороны подчеркнули необходимость развития сотрудничества в сферах экономики, высших технологий, культуры, туризма и в других. 

Были обсуждены вопросы сотрудничества на международных площадках. 

На встрече был затронут и процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона представила программу «Перекресток мира», разработанную правительством РА. 

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.


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