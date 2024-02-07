Время в Ереване: 11:07,   7 Февраль 2024

Хуситы выпустили 6 ракет по торговым судам в Красном море и Аденском заливе

Хуситы выпустили 6 ракет по торговым судам в Красном море и Аденском заливе

Мятежники-хуситы Йемена 6 февраля выпустили шесть ракет по торговым судам в южной части Красного моря и Аденском заливе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). 

«6 февраля в период приблизительно с 1:45 по 16:30 по арабскому стандартному времени поддерживаемые Ираном хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет с подконтрольных хуситам территорий Йемена в сторону Аденского залива и южной части Красного моря», - отмечено в сообщении командования в сети X. 

В CENTCOM добавили, что ракеты были выпущены по кораблям Star Nasia и Morning Tide, принадлежащим Греции и Великобритании. Сообщается, что корабли, получив незначительные повреждения, смогли продолжить плавание и успешно достигли пункта назначения. 

Во время боевых действий между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС хуситы в поддержку палестинцев в секторе Газа совершают атали на корабли в Красном море. В последние недели американские и британские войска неоднократно наносили удары по различным объектам хуситов в Йемене, но эти удары не смогли положить конец атакам группировки в Красном море.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]