Хуситы выпустили 6 ракет по торговым судам в Красном море и Аденском заливе

Мятежники-хуситы Йемена 6 февраля выпустили шесть ракет по торговым судам в южной части Красного моря и Аденском заливе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«6 февраля в период приблизительно с 1:45 по 16:30 по арабскому стандартному времени поддерживаемые Ираном хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет с подконтрольных хуситам территорий Йемена в сторону Аденского залива и южной части Красного моря», - отмечено в сообщении командования в сети X.

В CENTCOM добавили, что ракеты были выпущены по кораблям Star Nasia и Morning Tide, принадлежащим Греции и Великобритании. Сообщается, что корабли, получив незначительные повреждения, смогли продолжить плавание и успешно достигли пункта назначения.

Во время боевых действий между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС хуситы в поддержку палестинцев в секторе Газа совершают атали на корабли в Красном море. В последние недели американские и британские войска неоднократно наносили удары по различным объектам хуситов в Йемене, но эти удары не смогли положить конец атакам группировки в Красном море.