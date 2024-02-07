В Германии началась забастовка служащих Lufthansa

Наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa утром 7 февраля объявил предупредительную забастовку, к чему призвал профсоюз работников сферы общественного обслуживания Verdi. «Арменпресс» пердает об этом, со ссылкой на Русскую службу Deutsche Welle.

Забастовка началась в 04:00 по местному времени и продлится 27 часов. Она охватит аэропорты Берлина, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга и Дюссельдорфа.

Из-за забастовки Lufthansa отменила 80-90% из 1000 рейсов, запланированных на 7 февраля. Авиакомпания также сообщила, что в результате забастовки пострадают более 100 000 пассажиров.

Профсоюз работников сферы общественного обслуживания Verdi требует повышения зарплаты 25 000 работников аэропорта на 12,5% (но не менее, чем на 500 евро в месяц), осуществляющим контроль пассажиров, багажа и персонала. Профсоюз также хочет добиться выплаты работникам разовых премий в размере 3 000 евро для компенсации инфляции.