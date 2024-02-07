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Президент Армении в Будапеште встретился с премьер-министром Венгрии

Президент Армении в Будапеште встретился с премьер-министром Венгрии

Находящийся с официальным визитом в Венгрии президент Республики Армения Ваагн Хачатурян 7 февраля встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», встреча состоялась в резиденции премьер-министра Венгрии. 

Президент Армении также посетит Национальное собрание Венгрии, где встретится с председателем Парламента Ласло Кёвером. 

6 февраля Ваагн Хачатурян встретился с президентом Венгрии Каталин Новак.

 


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