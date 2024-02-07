Президент Армении в Будапеште встретился с премьер-министром Венгрии
12:17, 7 Февраль 2024
Находящийся с официальным визитом в Венгрии президент Республики Армения Ваагн Хачатурян 7 февраля встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как сообщает корреспондент «Арменпресс», встреча состоялась в резиденции премьер-министра Венгрии.
Президент Армении также посетит Национальное собрание Венгрии, где встретится с председателем Парламента Ласло Кёвером.
6 февраля Ваагн Хачатурян встретился с президентом Венгрии Каталин Новак.
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