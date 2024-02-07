Сирия сообщила об израильских ударах по Хомсу

Министерство обороны Сирии сообщило, что Вооруженные силы Израиля нанесли удары по нескольким объектам в провинции Хомс, в результате которых есть жертвы и раненые. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом было опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«Сегодня около 00:30 израильский противник совершил агрессию с воздуха со стороны к северу от Триполи, атаковав ряд объектов в городе Хомс и (одноименной) провинции. Наши средства ПВО отразили агрессию и сбили несколько ракет», - говорится в тексте сообщения.

Согласно сообщению ведомства, в результате ударов «погибли и получили ранения несколько мирных жителей, был причинен ущерб объектам, находящимся в государственной и частной собственности».