ХАМАС ответил на предложение о прекращении огня в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что они ответили на предложение о прекращение огня США, Катара, Египта и Израиля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Reuters».

Ранее СМИ сообщали, что согласованное в Париже предложение о прекращении огня предполагает шестинедельное прекращение огня, в ходе которого состоится поэтапный обмен заложниками и палестинцами из израильских тюрем.

Подробности ответа ХАМАС не разглашаются, но движение опубликовало заявление, в котором говорится, что оно отреагировало на это предложение «в позитивном духе».

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который уже посетил на Ближнем Востоке Саудовскую Аравию, Египет и Катар, 6 февраля побывал в Израиле, обсудит ответ ХАМАС с израильскими официальными лицами.

6 февраля в Дохе он отметил, что «предстоит проделать большую работу», но в Вашингтоне считают, что достижение соглашения возможно.

Президент США Джо Байден заявил, что реакция ХАМАС демонстрирует «определённое движение» к соглашению. Однако ранее 6 февраля представитель ХАМАС сообщил Reuters, что движение не освободит заложников без гарантий окончания войны и вывода израильских войск из сектора Газа.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что война не закончится, пока ХАМАС не будет уничтожен. Нетаньяху также исключил создание палестинского государства.

Армия обороны Израиля объявила, что 31 из 136 заложников, оставшихся в секторе Газа, убиты. Во время семидневного прекращения огня между сторонами в ноябре 2023 года Израиль вернул 110 заложников, освободив в обмен на них 240 палестинских заключенных.

После вторжения боевиков ХАМАС 7 октября в Израиле было убито 1 200 человек и около 250 человек взято в плен. Израиль начал военные действия в секторе Газа, где число жертв, по данным палестинских властей, достигло 27 585 человек.