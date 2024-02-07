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Министр ИД Армении встретился с генеральным секретарем Постоянного арбитражного суда

Министр ИД Армении встретился с генеральным секретарем Постоянного арбитражного суда

В ходе рабочего визита в Нидерланды министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем Постоянного арбитражного суда Марчином Чепелаком. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности Постоянного арбитражного суда. Состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества Армении с международными судебными структурами, в том числе с ПАС. 

Собеседники коснулись и ситуации безопасности на Южном Кавказе и существующих вызовов.


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