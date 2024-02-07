Министр ИД Армении встретился с генеральным секретарем Постоянного арбитражного суда

В ходе рабочего визита в Нидерланды министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем Постоянного арбитражного суда Марчином Чепелаком.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности Постоянного арбитражного суда. Состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества Армении с международными судебными структурами, в том числе с ПАС.

Собеседники коснулись и ситуации безопасности на Южном Кавказе и существующих вызовов.