Министр ИД Армении встретился с генеральным секретарем Постоянного арбитражного суда
10:25, 7 Февраль 2024
В ходе рабочего визита в Нидерланды министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем Постоянного арбитражного суда Марчином Чепелаком.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности Постоянного арбитражного суда. Состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества Армении с международными судебными структурами, в том числе с ПАС.
Собеседники коснулись и ситуации безопасности на Южном Кавказе и существующих вызовов.
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