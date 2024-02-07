Европейские индексы - 06-02-24
МОСКВА, 7 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 февраля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.76% и составил 17033.24 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.65% и составил 7638.97 пункта, британский FTSE вырос на 0.90% и составил 7681.01 пункта, а российский RTSI снизился на 0.42% и составил 1119.01 пункта.
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