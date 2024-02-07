Цены на цветные металлы - 06-02-24

ЛОНДОН, 7 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.07% и составила 2221.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.56% и составила 8385.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.47% и составила 2117.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.21% и составила 15880.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.80% и составила 25350.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.02% и составила 2427.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.