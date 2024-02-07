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Американский журналист Такер Карлсон проведет интервью с Владимиром Путиным: анонс уже набрал 54 миллиона просмотров

Американский журналист Такер Карлсон проведет интервью с Владимиром Путиным: анонс уже набрал 54 миллиона просмотров

Известный американский журналист Такер Карлсон сообщил, что у него есть договоренность об интервью с президентом России Владимиром Путиным. Как передает «Арменпресс», об этом он сообщил в видеоматериале на социальной платформе X. 

«Сегодня вечером мы в Москве. Мы здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Мы сделаем это в ближайшее время, - заявил Карлсон, отметив, что проведение такого интервью «сопряжено с опасностями», но его задача как журналиста - информировать людей.

Видеоматериал, опубликованный в социальной сети X 6 февраля в 22:44 по московскому времени, за ночь набрал уже 54,6 миллиона просмотров. 

Карлсон также сообщил, что интервью будет показано в неотредактированном виде на его сайте Tucker Carlson, а также на социальной платформе X, владелец которой Илон Маск «пообещал не блокировать» его. Журналист выразил уверенность, что интервью подвергнется цензуре в западных странах, поскольку там «боятся информации, которую не могут контролировать». 

Журналист также отметил, что он сам оплатил поездку в Москву, и ни одно правительство или группа не финансировали его.


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