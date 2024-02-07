Время в Ереване: 11:07,   7 Февраль 2024

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

В Национальном собрании РА продолжается работа очередного заседания, начавшегося 6 февраля. 

Как передает «Арменпресс», на голосование будут вынесены законопроекты, обсужденные накануне. На повестке дня также выборы члена Высшего судебного совета и обсуждение кандидатур, выдвинутых на вакантное место судьи гражданской палаты Кассационного суда. 

В 16:30 состоится сессия вопросов и ответов с членами правительства.


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