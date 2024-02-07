Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

В Национальном собрании РА продолжается работа очередного заседания, начавшегося 6 февраля.

Как передает «Арменпресс», на голосование будут вынесены законопроекты, обсужденные накануне. На повестке дня также выборы члена Высшего судебного совета и обсуждение кандидатур, выдвинутых на вакантное место судьи гражданской палаты Кассационного суда.

В 16:30 состоится сессия вопросов и ответов с членами правительства.