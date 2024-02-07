Время в Ереване: 11:07,   7 Февраль 2024

В посольстве Армении в России состоялся официальный прием, посвященный Дню Армии

В посольстве Армении в России состоялся официальный прием, посвященный Дню Армии

В посольстве Армении в России состоялся официальный прием, посвященный 32-летию формирования Вооруженных сил Республики Армения. 

Как сообщает корреспондент «Арменпресс» в Москве, на приеме присутствовали представители Министерств иностранных дел и обороны РФ, аккредитованные в РФ послы, военные атташе, а также представители Армянской Апостольской Церкви в России и Армянской Ново-Нахичеванской епархиии и местной армянской общины. 

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян в своем выступлении отметил, что сильная и боеспособная армия является одним из важнейших факторов, обеспечивающих суверенитет, территориальную целостность и независимость Республики Армения. Он подчеркнул важность продолжения реформ в Вооружённых силах в создавшихся в регионе условиях. 

Вагаршак Арутюнян подчеркнул и роль Российской Федерации в формировании Вооруженных сил Армении, также коснулся армяно-российского сотрудничества в сфере обороны.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]