В посольстве Армении в России состоялся официальный прием, посвященный Дню Армии

В посольстве Армении в России состоялся официальный прием, посвященный 32-летию формирования Вооруженных сил Республики Армения.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс» в Москве, на приеме присутствовали представители Министерств иностранных дел и обороны РФ, аккредитованные в РФ послы, военные атташе, а также представители Армянской Апостольской Церкви в России и Армянской Ново-Нахичеванской епархиии и местной армянской общины.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян в своем выступлении отметил, что сильная и боеспособная армия является одним из важнейших факторов, обеспечивающих суверенитет, территориальную целостность и независимость Республики Армения. Он подчеркнул важность продолжения реформ в Вооружённых силах в создавшихся в регионе условиях.

Вагаршак Арутюнян подчеркнул и роль Российской Федерации в формировании Вооруженных сил Армении, также коснулся армяно-российского сотрудничества в сфере обороны.