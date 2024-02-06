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Грант Джилавян назначен заместителем руководителя Службы внешней разведки Республики Армения

Грант Джилавян назначен заместителем руководителя Службы внешней разведки Республики Армения

Решением премьер-министра Никола Пашиняна от 6 февраля Грант Джилавян назначен заместителем руководителя Службы внешней разведки Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства.


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