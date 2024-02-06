Книга экс-президента Армении признана газетой Financial Times одной из лучших новых книг на политико-экономическую тему

Недавно вышедшая книга «The Small States Club» («Клуб малых государств»), написанная четвертым президентом Армении Арменом Саркисяном, была признана газетой Financial Times одной из лучших новых книг на политико-экономическую тему.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса четвертого президента Армении, авторитетное издание отмечает, что в своей книге бывший президент Армении обращается к малым государствам, добившимся значительных успехов, и тем урокам, которые они могут преподать другим. «Когда ресурсы приносят силу и авторитет, мало кто склонен смотреть с «большой завистью» на страны, занимающие небольшую географическую территорию.

Но в сложном мире управление должно быть более гибким. Действительно, пока крупнейшие экономики размышляют, как реагировать на экономические, геополитические и технологические сдвиги, бывший президент Армении Армен Саркисян представляет увлекательный и современный анализ устойчивости и адаптации малых государств в книге «Клуб малых стран: Как маленькие умные страны могут спасти мир»

Через свои путешествия, встречи и опыт дипломата и главы государства Армен Саркисян представляет различные малые страны, в том числе Сингапур, ОАЭ, Эстонию, Ирландию и Ботсвану, пытаясь понять, как они возродились, когда это казалось невероятным», - пишет Financial Times.

Отмечается, что, по мнению Армена Саркисяна, составляющими успешных стран являются сильное чувство идентичности, осознание цели, эффективное управление, компетентные лидеры, участвующие в принятии стратегических и прагматических решений. Он убежден, что при наличии всего этого малые государства смогут справиться со сложными вызовами XXI века более разумными способами, чем традиционно крупные державы.