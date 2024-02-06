Мэрия Еревана готова расширять сотрудничество с французскими городами: мэр Еревана принял посла Франции

Мэр Еревана Тигран Авинян провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Французской Республики в Республике Армения Оливье Декотиньи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, приветствуя гостя, Авинян подчеркнул важность сотрудничества, налаженного с Международной ассоциацией франкофонных мэров /AIMF/, а также проектов, реализуемых в рамках децентрализованного сотрудничества совместно с городами-партнерами Парижем, Марселем, Лионом, Ниццей и Иль-де-Франсом.

Представляя инициированные в сфере общественного транспорта, цифровизации и городского развития реформы, направленные на превращение Еревана в «умный город», Тигран Авинян отметил, что мэрия Еревана готова расширять сотрудничество и программы обмена опытом с французскими городами, в том числе по новым направлениям.

Посол Оливье Декотиньи, в свою очередь, отметил, что со стороны Франции существует большой интерес к поддержке Армении и развитию сотрудничества в различных сферах. В частности, посол коснулся предложений, представляющих инвестиционный интерес.

Коснувшись деловых кругов, мэр Авинян отметил важность участия французских компаний в различных проектах мэрии Еревана и подчеркнул, что община открыта к сотрудничеству со всеми теми организациями и частными лицами, которые хотят внести вклад в развитие Еревана.