В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией

Литовский национальный центр по управлению кризисными ситуациями предложил закрыть КПП "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией.

"Комиссия национальной безопасности при Национальном центре по управлению кризисными ситуациями Литвы предлагает <...> ограничить передвижение товаров, транспорта и людей через литовско-белорусскую государственную границу в пограничных пунктах пропуска "Лаворишкес" и "Райгардас", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Кроме того, в центре предложили ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных КПП "Кена" и "Кибартай", а также прекратить движение пешеходов и велосипедистов через границу с Белоруссией.

В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны "Видзы"). В Вильнюсе объяснили такие шаги "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". Власти Белоруссии, в свою очередь, заявили, что постараются минимизировать негативные последствия, в том числе усилят смены на оставшихся КПП.