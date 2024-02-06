В Польше заявили о необходимости надавить на Венгрию для вступления Швеции в НАТО

Необходимо создать коалицию для давления на Венгрию, чтобы та как можно быстрее дала согласие на вступление Швеции в НАТО. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал после заседания Сейма (нижней палаты парламента) министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Стоит создать коалицию на предмет оказания позитивного давления, касающегося как можно более быстрого убеждения Венгрии. Не представляю, чтобы Венгрия долгосрочно блокировала вступление [Швеции в НАТО]", - цитирует министра агентство РАР.

"После правильного решения Турции, турецких властей, которые дали согласие на вступление Швеции в НАТО, я считаю, что Венгрия должна немедленно дать такое согласие", - добавил Косиняк-Камыш.

Он сообщил, что намерен обсудить этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время своего визита в штаб-квартиру НАТО на будущей неделе.