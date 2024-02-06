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Президент Армении Ваагн Хачатурян назвал свой визит в Венгрию историческим

Президент Армении Ваагн Хачатурян назвал свой визит в Венгрию историческим

Армения готова развивать отношения с Венгрией и сделает все для обеспечения динамичного развития. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе пресс-конференции с президентом Венгрии Каталин Новак.

“Этот визит является историческим после долгого перерыва. Фактически мы начинаем новый процесс, и лично я и наша делегация это ценим. Хочу выразить готовность Республики Армения активно начать новый период армяно-венгерских отношений и сделать все, чтобы наши отношения имели динамичное развитие и вошли в логическое русло. Это означает дружественные, братские отношения, которые у нас существуют издавна, еще с незапамятных времен”, - сказал Хачатурян.


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