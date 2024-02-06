В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в западной части Сальвадора, в департаменте Сонсонате. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает министерство окружающей среды этой страны.
Толчки были зафиксированы в 7.53 утра на глубине 50 километров.
О возможных разрушениях и пострадавших информации не поступало.
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