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В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в западной части Сальвадора, в департаменте Сонсонате. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает министерство окружающей среды этой страны.

Толчки были зафиксированы в 7.53 утра на глубине 50 километров.

О возможных разрушениях и пострадавших информации не поступало.


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