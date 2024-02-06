При перестрелке в стамбульском суде погибла гражданка Турции

Раненая при перестрелке в стамбульском суде гражданка Турции скончалась. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила во вторник газета Sabah.

Днем 6 февраля мужчина и женщина обстреляли пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян в Стамбуле, в результате перестрелки они были ликвидированы. После инцидента все входы и выходы из суда были перекрыты, в районе усилено присутствие полиции. В результате происшествия, названного главой МВД Турции попыткой теракта, пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. Глава МВД Али Ерликая заявил, что нападавшие являются членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C.

"Госпитализированная после нападения Дилфираз К. скончалась, несмотря на все усилия врачей. Пуля попала ей в спину", - сообщила газета.

По ее данным, угроза жизни троих раненных полицейских отсутствует.

Организация DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия - фронт) является организатором серии крупных терактов в Турции, ее деятельность в Турции запрещена.