Армения и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культуры, образования и науки

В рамках официального визита президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна в Венгрию подписан меморандум о сотрудничестве между двумя странами в сферах культуры, образования и науки.

Меморандум подписали заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян и государственный секретарь Венгрии по культуре и инновациям Балаш Ханко.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МОНКС, на церемонии подписания меморандума также присутствовала президент Венгрии Каталин Новак.

Согласно меморандуму, стороны поощряют прямое сотрудничество художников и специалистов, студентов, работников сферы образования и научных исследований, а также их обмен в сферах культуры, высшего образования, среднего профессионального образования и обучения и инноваций, научных и технической деятельности.

Также планируется наладить связи между музеями и библиотеками двух государств посредством обмена специалистами и экспертами, а также информационными, методическими и библиографическими материалами в сфере музейного и библиотечного дела.

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в рамках программ, финансируемых международными организациями (ЮНЕСКО, ОЭСР, Культурные пути Совета Европы, ОЧЭС) и Европейским Союзом, в целях содействия культурному, образовательному и научно-исследовательскому сотрудничеству между Арменией и Венгрией, а также путем реализации совместных культурных, образовательных и исследовательских программ и создания новых площадок для обмена опытом.

Стороны подчеркнули важность активного сотрудничества между Арменией и Венгрией в сфере высшего образования. Стороны поощряют прямые отношения между своими высшими учебными заведениями в плане обмена студентами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками высших учебных заведений, исследователями и учеными.

Стороны также способствуют установлению прямых контактов между театральными и концертными организациями двух стран, а также отдельными деятелями искусства и организациями в различных сферах культуры. Стороны также участвуют в художественных выставках по обмену и совместно организуемых выставочных программах.