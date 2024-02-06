Предлагается установить среднюю цену на транспорт в Ереване в размере около 180 драмов

Городской транспорт в Ереване действительно подорожает. Как сообщает Арменпресс, эту информацию на пресс-конференции 6 февраля подтвердил заместитель мэра Еревана Сурен Григорян, отметив, что изменение цен планируется осуществить с сентября текущего года.

Вице-мэр сообщил, что будут действовать разные тарифные пакеты, поэтому указать точную сумму повышения цен затруднительно. Григорян, однако, сообщил, что при расчете на 60 поездок в месяц (речь идет о 30 календарных днях) за билет необходимо будет заплатить 11 000 драмов наличными, а при оплате через систему Telcell - 10 800 драмов. Аналогичным образом квартальные и годовые билеты будут стоить 25 и 24,8 и 110 и 108 тысяч драмов соответственно. Соответственно, стоимость поездки в одну сторону на одном виде транспорта станет 180 драмов вместо нынешних 100. А, например, с одним 70-минутным билетом человек может пользоваться несколькими видами транспорта в течение указанного периода.

Григорян отметил, что повышение цен связано с тем, что действующий тариф не покрывает затраты на приобретение и эксплуатацию транспорта, что вызывает необходимость субсидировать его из государственных средств. По словам Григоряна, на данный момент стоимость эксплуатации транспорта установлена ​​в размере 200-230 драмов на человека. Предполагается, что в случае повышения цен на транспорт можно будет направить больше денег на реализацию других проектов в Ереване.

По словам вице-мэра, внедрение новой билетной системы также позволит “перевести все в цифровое поле, в поле отчетности, потому что в сфере общественного транспорта немало теневого трафика”. В то же время, как отметил Сурен Григорян, новый подход позволит накопить необходимую сумму денег, чтобы, например, через 10 лет можно было заменить старые автобусы на новые без привлечения других средств.

Нововведение будет запущено с сентября 2024 года после приобретения 171 нового автобуса длиной 8,6 метра.

Вице-мэр также сообщил, что обсуждение проекта включено в повестку заседания Совета старейшин, которое состоится 13 февраля.