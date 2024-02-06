Венгрия намерена открыть консульство в Ереване. Как сообщает корреспондент Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном заявила президент Венгрии Каталин Новак.

“Мы намерены открыть консульство в Ереване. Это, конечно, поможет проложить путь и поддержать процесс либерализации визового режима для Армении”, - сказала Новак.