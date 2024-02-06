Время в Ереване: 11:07,   7 Февраль 2024

Венгрия намерена открыть консульство в Ереване

Венгрия намерена открыть консульство в Ереване

Венгрия намерена открыть консульство в Ереване. Как сообщает корреспондент Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном заявила президент Венгрии Каталин Новак.

“Мы намерены открыть консульство в Ереване. Это, конечно, поможет проложить путь и поддержать процесс либерализации визового режима для Армении”, - сказала Новак.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]