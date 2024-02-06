Депутат уверен, что решение проблем Армении в сложной геополитической ситуации лежит в быстром росте экономики

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворг Папоян убежден, что решение проблем Армении в сложной геополитической ситуации лежит в быстром росте экономики. Как сообщает Арменпресс, такую ​​позицию Папоян высказал во время выступлений в НС.

Папоян напомнил, что по итогам 2023 года показатель экономической активности увеличился на 9,4%.

“При этом инфляция в прошлом году составила всего 2%. Почему всего? Потому что зафиксированная в Армении инфляция является одной из самых низких среди аналогичных показателей, зафиксированных в мире”, - сказал Папоян.

Однако, по его словам, проценты не дают полной картины изменений, зафиксированных в реальной жизни. Депутат представил показатели, зафиксированные до и после революции.

“По состоянию на 31 декабря 2017 года наш ВВП составлял около 5,6 трлн драмов, а к концу 2023 года он составит более 9,2 трлн драмов, или примерно на 65% больше. Если в 2017 году Армению посетило всего 1,5 млн туристов, то в 2023 году это число превысило 2,3 млн, рост составил более чем 50%”, - сказал Папоян.

По его словам, если введенные в эксплуатацию жилые площади в 2017 году составили всего 120 тысяч квадратных метров, то в 2023 году их было примерно в 6 раз больше: 700 тыс кв.км

“Я уверен, что решение всех наших проблем в этой сложной геополитической ситуации лежит в стабильном и быстром росте экономики, как это произошло за 3 года после войны: 5,8%, 12,6% ,и в этом году - 9,4%. И поэтому все мы работаем над тем, чтобы обеспечить 7-процентный экономический рост в этом и последующих годах, что позволит нам найти решения проблем, стоящих перед нашей страной”, - сказал он.