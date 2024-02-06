Венгрия готова активизировать отношения с Арменией: президент Венгрии

Президент Венгрии Каталин Новак надеется, что Армения и Венгрия смогут активизировать отношения и достичь ощутимого результата сотрудничества. Как сообщает корреспондент Арменпресс, Новак заявила об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

Она приветствовала президента Ваагна Хачатуряна в Будапеште, подчеркнув, что для них большая честь, что президент Армении посетил Венгрию с официальным визитом.

“У нас было несколько возможностей встретиться, была возможность обсудить различные вопросы, но это первый официальный визит действующего президента Армении в Венгрию, и я очень рада, что он принял наше приглашение. Последний раз президент Армении был у нас с визитом в ноябре 2009 года, а после смены политической системы это первый визит президента в Венгрию. Надеюсь, нам удастся изменить эту тенденцию и активизировать наши отношения, провести больше официальных визитов между двумя странами. Желание есть с нашей стороны, и я надеюсь, что оно есть и с вашей стороны”, - сказала Новак.

Президент Венгрии назвал восстановление отношений с Арменией историческим.

“Нам необходимо понять содержание наших дипломатических отношений, чтобы разрешить все предыдущие недоразумения. Между двумя странами идет ощутимая дискуссия, и обе страны заинтересованы в лучшем понимании друг друга. Страны уже подписали два меморандума, что доказывает, что мы готовы к сотрудничеству”, - сказала Новак.