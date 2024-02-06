Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-02-24

ЕРЕВАН, 6 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 февраля, курс доллара США вырос на 0.21 драмa и составил 404.24 драм. Курс евро сократился на 0.58 драмa и составил 433.71 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 4.45 драм. Курс британского фунта сократился на 2.04 драмa и составил 506.80 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 196.16 драмa и составила 26227.17 драм. Цена серебра сократилась на 9.26 драмa и составила 292.49 драм.