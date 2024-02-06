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Азиатские индексы - 06-02-24

Азиатские индексы - 06-02-24

ТОКИО, 6 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.53% и составил 36160.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.68% и составил 2539.25 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 3.23% и составил 2789.49 пункта, а HANG SENG вырос на 4.04% и составил 16136.87 пункта.


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