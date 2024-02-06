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В результате ДТП погиб экс-депутат НС Армении Грант Айвазян

В результате ДТП погиб экс-депутат НС Армении Грант Айвазян

Погиб бывший депутат Национального Собрания Армении Грант Айвазян. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба партии “Просвещенная Армения”.

“С глубокой печалью сообщаем, что в результате крупной и трагической автокатастрофы погиб депутат НС Армении седьмого созыва от фракции “Просвещенная Армения” Грант Айвазян.

Выражаем соболезнования семье нашего дорогого друга в связи с этой тяжелой утратой”, - говорится в сообщении.


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