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В Африке усиливаются вспышки холеры: ВОЗ

В Африке усиливаются вспышки холеры: ВОЗ

Только в январе нынешнего года в 10 странах Африки было зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания холерой и 700 смертей, риск распространения этого заболевания на другие государства очень высок.

Как передает Арменпресс, об этомзаявила на брифинге в Женеве представитель африканского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фиона Брака.

"За первые четыре недели этого года 10 стран Африканского региона ВОЗ сообщили о более чем 26 тысячах случаев заболевания и 700 смертельных исходах, что почти вдвое превышает число зарегистрированных случаев за тот же период в 2023 году", - цитирует ее слова РИА Новости.

Брака добавила, что в настоящее время вспышки наблюдаются в ЗамбииЗимбабвеМозамбикеТанзанииДемократической Республике КонгоЭфиопии и Нигерии.

"Существует высокий риск дальнейшего распространения в другие страны, особенно в этот пиковый сезон передачи инфекции", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Холера - чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать тяжелую острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.


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