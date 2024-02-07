Любая помощь Америки Азербайджану нарушает систему ценностей и законодательство США: представитель «Ай Дата»

Руководитель специальных программ Центрального офиса «Ай Дата» АРФД Геворг Гукасян представил подробности резолюции, автором которой являются сенаторы США, согласно которой они требуют от Госдепа отчета о нарушениях прав человека в Азербайджане.

Сенаторы США Эд Марки и Билл Кэссиди представили двухпартийную резолюцию с просьбой предоставить отчет о ситуации с правами человека в Азербайджане в соответствии с разделом 502B(c) Закона об иностранной помощи, который позволяет Конгрессу запрашивать информацию о ситуации с правами человек в стране, и в свете полученной информации, изменять или прекращать помощь США этой стране в области безопасности.

В беседе с «Арменпресс» Гукасян, касаясь резолюции, отметил, что следующим шагом, связанным с резолюцией, является подключение к ней как можно большего количества конгрессменов и обеспечение ее двухпартийной поддержки, после чего резолюция будет представлена в соответствующий комитет, а затем на пленарное заседание. После обсуждения и одобрения Конгрессом она немедленно вступит в силу.

«В последние годы армянская диаспора США, Комитет «Ай Дата» имеют ряд важных политических приоритетов, в первую очередь лишение Азербайджана американской военной помощи, что, по сути, является выполнением требований поправки 907 Закона о поддержке свободы. После терактов 2001 года Институт президента США получил право один раз в год отказываться от требований поправки 907. До этого года все президенты пользовались этим правом, в результате чего Азербайджан получал военную помощь», - сказал Гукасян.

Хотя поправка 907 не была отменена президентом США в этом году и фактически вступила в силу, президент по-прежнему имеет такое право, поэтому, сейчас предпринимаются усилия по различным направлениям, чтобы лишить институт президента права отменять указанное постановление. Поэтому в конце прошлого года Сенат единогласно принял резолюцию, которой главу Белого дома лишили этого права. Однако данный процесс также должен пройти определенные законодательные этапы и быть принят Палатой представителей Конгресса, в результате чего он приобретет полноценный правоприменительный характер.

«На этом работа не завершается, и последняя инициатива сенаторов касается активации положения Закона США о внешней помощи, который предусматривает строгий мониторинг государств, получающих американскую помощь. Утверждение авторов поправки состоит в том, что Азербайджан, согласно законодательству США в случае этнических чисток в Нагорном Карабахе, политики геноцида и в целом вопиющих проблем, связанных с правами человека внутри него, не может получать эту помощь.Поэтому цель возобновления данной поправки заключается именно в том, чтобы Азербайджан вообще был лишен любой помощи», - отметил наш собеседник.

По его словам, смысл представленной сенаторами резолюции заключается в применении этого закона к Азербайджану. Естественно, в результате расследования должна быть выяснена ситуация, связанная с нарушениями прав человека в соседней стране, что станет еще одним веским доказательством и материальным основанием для утверждений, что американская военная и любая другая помощь Азербайджану в первую очередь нарушает систему ценностей США, провозглашенные политические принципы, а также законодательство.

«От имени Комитета «Ай Дата» мы пытаемся работать одновременно в нескольких направлениях и лишить Азербайджан американской военной помощи. Сейчас вся работа направлена ​​на то, чтобы главу Белого дома лишить права отменять применение поправки. По крайней мере, в Сенате уже есть единодушие, а в Палате представителей по этому вопросу представлены две-три резолюции. Другой важной целью является применение санкций против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека и военным преступлениям, которые по американскому законодательству оформляются под названием санкций Магнитского», - представил Гукасян.

По его словам, американские резолюции несколько отличаются от резолюций, принятых парламентами других стран. С этой точки зрения американские правовые нормы имеют иную природу. Например, есть резолюции, имеющие прямое правоприменительное значение. Если считать поправку 907 ​​санкцией, то она сейчас действует, но речь идет и о применении глобальных санкций Магнитского, с которыми есть сложности не только в США, но и в европейских странах. Тем не менее, в последнее время, разговоры о введении санкций против Азербайджана получили развитие. И Жозеп Боррель, и официальный представитель внешнеполитической службы ЕС за последние неделинесколько раз говорили об этом, и это хорошо, но с точки зрения осязаемых, индивидуальных и целенаправленных санкций успехов пока не было.

Манвел Маргарян