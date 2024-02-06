Стая косаток попала в "ледяную ловушку" на севере Японии
Стая косаток, в которой насчитывается 16-17 особей, оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо на севере Японии.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Yomiuri.
Косаток заметили рыбаки в 7:30 утра и сообщили местным властям.
Wildlife Pro— компания, изучающая морских львов Сирэтоко и других диких животных, использовала дрон для поимки китообразных, ныряющих под воду и периодически поднимающихся подышать.
По ее данным, кадры с косатками, которые погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться из ловушки, с помощью дрона заснял местный исследователь в 1 км от побережья. Съемка показала, что группа включает в себя как взрослых животных, так и детенышей.
Во второй половине дня косатки исчезли под водой.
В 2005 году там же в такую «ледяную ловушку» попали 9 китообразных, которые затем погибли.
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