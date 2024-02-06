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Стая косаток попала в "ледяную ловушку" на севере Японии

Стая косаток попала в "ледяную ловушку" на севере Японии

Стая косаток, в которой насчитывается 16-17 особей, оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо на севере Японии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Yomiuri.

Косаток заметили рыбаки в 7:30 утра и сообщили местным властям.

Wildlife Pro— компания, изучающая морских львов Сирэтоко и других диких животных, использовала дрон для поимки китообразных, ныряющих под воду и периодически поднимающихся подышать.

По ее данным, кадры с косатками, которые погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться из ловушки, с помощью дрона заснял местный исследователь в 1 км от побережья. Съемка показала, что группа включает в себя как взрослых животных, так и детенышей.

Во второй половине дня косатки исчезли под водой. 

В 2005 году там же в такую ​​«ледяную ловушку» попали 9 китообразных, которые затем погибли.


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