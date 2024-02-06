Премьер-министр РА и посол США обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных направлениях

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Армения Кристину Куинн.

Как стало известно Арменпресс из сообщения аппарата премьер-министра,Никол Пашинян отметил важность продолжительного развития сотрудничества Армения-США и подчеркнул поддержку США в эффективном осуществлении демократических реформ в нашей стране. Никол Пашинян отметил, что правительство Республики Армения высоко оценивает усилия США в армяно-азербайджанском мирном процессе и шаги по установлению стабильности в регионе.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с углублением двустороннего сотрудничества в различных направлениях и стратегическим диалогом Армения-США.

Состоялся обмен мыслями о происходящих на Южном Кавказе процессах, возможностях разблокирования региональных инфраструктур и разработанном правительством Республики Армения проекте “Перекресток мира”.