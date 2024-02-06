Конджорян заверяет: намерение принять новую Конституцию не связано с внешним давлением

Процесс принятия новой Конституции в Армении является исключительно внутренней повесткой Республики Армения.

Как передает Арменпресс, так заверяет руководитель фракции "Гражданский договор" НС Айк Конджорян, имея в виду дискуссии о принятии новой Конституции в Армении.

«Пытаются отвести вопрос от темы, исходя из того, что это требование Азербайджана. Абсолютно не требование Азербайджана. Это внутренняя повестка Республики Армения, это касается граждан Армении, народа Армении. Эта дискуссия ценна сама по себе. Я думаю, мы все получили бы большую пользу, если бы смогли отбросить пропагандистский шум в этой дискуссии и провести предметную дискуссию, потому что это касается нас. Дискуссии о Конституции, Декларации независимости и Четвертой республике — это о нас самих, о нашей самореализации, о том, как мы собираемся реагировать на вызовы, которые стоят перед нами в условиях сегодняшнего рушащегося мирового порядка», — сказал Конджорян.

По его словам, отправная точка этого вопроса не имеет ничего общего ни с каким другим государством, с давлением иностранных сил за пределами Армении. В то же время он добавил, что Азербайджан хочет разжечь страсти в Армении, поэтому присоединяется к этому дискурсу.

Депутат отметил, что в последние несколько лет власти Армении обвиняются в том, что во многих вопросах они подвергаются внешнему давлению.

«Это дискуссия, вытекающая из интересов Республики Армения и народа Армении. И нам еще предстоит дискуссия, чтобы понять, по какому пути мы идем", - отметил лидер фракции.

Переходя к вопросу о возможных конкретных изменениях, Конджорян сказал, чтоокончательного решения о том, будет ли народ Армении что-либо менять, у правительства нет.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил в январе, что Армении нужна новая Конституция. По его словам, Армения должна иметь Конституцию, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и жизнеспособнойв новых геополитических и региональных условиях. Позже в интервью премьер-министр отметил, что необходимо урегулировать вопрос о Декларации независимости.