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В Стамбуле произошло вооруженное нападение на здание суда

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на здание суда

6 февраля произошло вооруженное нападение на здание суда в Стамбуле.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают турецкие СМИ.

В результате вооруженного нападения по меньшей мере 2 человека погибли и 5 получили ранения. Трое раненых - полицейские.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что после нападения охрана здания была усилена.

Нападавшие женщина и мужчина ликвидированы.


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