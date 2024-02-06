В Стамбуле произошло вооруженное нападение на здание суда

6 февраля произошло вооруженное нападение на здание суда в Стамбуле.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают турецкие СМИ.

В результате вооруженного нападения по меньшей мере 2 человека погибли и 5 получили ранения. Трое раненых - полицейские.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что после нападения охрана здания была усилена.

Нападавшие женщина и мужчина ликвидированы.