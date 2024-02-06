Президенты Армении и Венгрии провели приватную беседу

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян прибыл в резиденцию президента Венгрии —Шандор Палас, где встретился с президентом страны Каталин Новак.

Фото: Айка Манукяна

По сообщению корреспондента Арменпресс, президенты двух стран провели частную беседу, после которой состоялась расширенная встреча —с участием министра здравоохранения РА Анаит Аванесян, заместителя министра иностранных дел РА Паруйра Ованесяна, заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Артура Мартиросяна, депутата НС РА Рипсиме Григорян.

После встречи заместитель министра ОНКС РА Артур Мартиросян и государственный секретарь по культуре и инновациям Венгрии Балаш Ханко подпишут меморандум о сотрудничестве.

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян находится с официальным визитом в Будапеште. В ходе официального визита президент Ваагн Хачатурян также встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, спикером Национального собрания Ласло Кёвером.

Президент РА встретится также с представителями армянской общины Венгрии.

Карен Хачатрян