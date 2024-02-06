МВД Грузии усилило контроль прибывающих в страну

МВД Грузии усилило контроль визитеров на Меры по контролю границы Грузии усилены и внедряются новые технологии контроля визитеров.

Как передает Арменпресс, об этомзаявил кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

По данным МВД Грузии, в период с 1 января по 31 декабря 2023 года было зафиксировано 7 157 742 въезда в Грузию иностранцев. При этом транзитные въезды за год составили 1,3 миллиона, а въезды менее чем на 24 часа – 1,6 миллиона.

"Граница максимально контролируется. Вместе со Службой государственной безопасности мы проверяем всех. Мы говорим о пограничном контроле, о монтаже системы распознавания лиц. Внедрена новая программа и проверяется", – сказал Гомелаури.

По его словам, по сравнению с предыдущими годами контроль на границе ужесточен.

По числу въездов и выездов в 2023 году лидируют россияне, на втором месте – граждане Турции, на третьем – граждане Армении.