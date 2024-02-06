В Нор-Ареше взрыв произошел в результате утечки газа. СК сообщает подробности

По данным предварительного следствия, которые еще предстоит проверить, взрыв в Нор-Ареше произошел в результате утечки газа и поджога жителем зажигалки.

Как сообщает Арменпресс, сообщение об этом распространил Следственный комитет РА.

"5 февраля 2024 года от неизвестного гражданина, а также от службы 911 поступил сигнал о том, что в Ереване на улицах Нор-Ареша 27 и 34 был слышен взрыв, обрушилось несколько домов, есть пострадавшие. На место выехала оперативная группа, и было установлено, что дом 23 по улице Нор-Ареша 27 в Ереване взорвался, и под завалами могут находиться граждане.

По данному инциденту в тот же день в следственном отделении по административным районам Эребуни и Нубарашен следственного управления по городу Еревану Следственного комитета РА было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 357 УК РА. Создана следственная группа.

Осмотр места происшествия проводился с участием соответствующих экспертов. Установлено, что в результате взрыва полностью и частично обрушились 3 дома на 34-й улице Нор Ареша, еще несколько домов получили повреждения.

Сотрудники Спасательной службы МВД РА провели поисково-спасательные работы, в ходе которых из-под завалов были извлечены: жительница дома 43 по 34-й улице Нор Ареша, Роза Назарян (1938 года рождения), жительдома 23 по 27-й улице Нор Ареша Грант Саргсян (1994 г.р.). Из-под завалов вытащили трупы жителей дома 43 по 34-й улице Нор Ареша - Айка Согомоняна (1987 г.р.), а также Гаяне Егоян (1970 г.р.)", - говорится в сообщении.

Было принято решение признать Розу Назарян, Гранта Саргсяна, Айка Согомоняна и Гаяне Егоян потерпевшими.

Допрошены жители соседних домов, имеющие отношение к инциденту.

Получены и исследованы видеозаписи устройств видеозаписи, прилегающих к месту происшествия.

По предварительным данным, которые еще предстоит проверить, взрыв произошел в доме 23 по 27-й улице Нор Ареша в результате утечки газа, а жилец зажег зажигалку.

Принято решение конфисковать имеющиеся у соответствующей компании документы по газовому обслуживанию указанного дома.

Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая, товароведческая, строительно-техническая, судебно-медицинская экспертиза, а также комплексная судебно-медицинская экспертиза трупова.

Полиции было дано следственное поручение на проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью получения данных, представляющих интерес для следствия.

Расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.