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Новым премьером Казахстана назначили Олжаса Бектенова

Новым премьером Казахстана назначили Олжаса Бектенова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего руководителя своей администрации Олжаса Бектенова на должность премьер-министра республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в  сообщении ТАСС.

"Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в президентском указе.

Ранее депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) на заседании большинством голосов дали согласие президенту на утверждение кандидатуры Бектенова на должность главы правительства.

5 февраля Токаев распустил правительство Казахстана во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Ранее Арменпресс сообщал, что решение о смене правительства связано с тем, что кабинет министров не обеспечил реализацию выдвинутых президентом Казахстана целей, связанных с индустриализацией и экономическим ростом страны.

 


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