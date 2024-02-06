Индия стала самой быстрорастущей экономикой в мире с ростом ВВП на 7,5%. Моди

Экономика Индии, демонстрирующая рост ВВП 7,5%, стала самой быстрорастущей экономикой на планете и сохранит в будущем такие темпы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил премьер республики Нарендра Моди, выступая на открытии Международной энергетической недели (India Energy Week) в Гоа.

"Энергетическая неделя проводится в очень важный период: за первые шесть месяцев текущего финансового года (продолжается с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года - прим. ТАСС) темпы роста ВВП Индии снова выросли на 7,5%. Этот показатель намного выше, чем предполагалось для глобального роста", - цитирует ТАСС слова главы индийского правительства.

"Сегодня Индия стала самой быстрорастущей экономикой в мире. И недавно МВФ предсказал, что мы будем расти такими же темпами", - добавил премьер.