Хуситы сообщили об атаке на американское и британское суда в Красном море

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало одно американское и одно британское судно в акватории Красного моря.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Военно-морские силы Йемена провели две военные операции в Красном море, первая из которых была направлена против американского судна Star Nasia, вторая - против британского судна Morning Tide", - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Как утверждает Сариа, оба судна подверглись "прямым и точным" ударам, которые были нанесены противокорабельными ракетами.

Во время боевых действий между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС хуситы нападают на корабли, проходящие через Красное море в поддержку палестинцев в секторе Газа. В последние недели силы США и Великобритании неоднократно наносили удары по различным объектам хуситов в Йемене, но эти удары не смогли положить конец атакам группировки в Красном море.