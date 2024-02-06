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Хуситы сообщили об атаке на американское и британское суда в Красном море

Хуситы сообщили об атаке на американское и британское суда в Красном море

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало одно американское и одно британское судно в акватории Красного моря.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в  сообщении ТАСС.

"Военно-морские силы Йемена провели две военные операции в Красном море, первая из которых была направлена против американского судна Star Nasia, вторая - против британского судна Morning Tide", - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Как утверждает Сариа, оба судна подверглись "прямым и точным" ударам, которые были нанесены противокорабельными ракетами.

Во время боевых действий между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС хуситы нападают на корабли, проходящие через Красное море в поддержку палестинцев в секторе Газа. В последние недели силы США и Великобритании неоднократно наносили удары по различным объектам хуситов в Йемене, но эти удары не смогли положить конец атакам группировки в Красном море.

 

 

 

 


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