В Будапеште состоялась официальная церемония встречи президента РА

В столице Венгрии Будапеште состоялась официальная церемония встречи президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна.

Как передает корреспондент Арменпресс из Будапешта, официальная церемония встречи президента РА состоялась на площади Кошута Лайоса в Будапеште, где его приветствовала президент Венгрии Каталин Новак.

Фото: Айка Манукяна

Военный оркестр исполнил государственные гимны Армении и Венгрии, после чего состоялся военный парад почетного караула.

Затем Ваагн Хачатурян отправится на площадь Героев, где отдаст дань памяти героям, погибшим в войнах.

В резиденции президента Венгрии Ваагн Хачатурян проведет встречу с президентом Венгрии Каталин Новак, после чего состоится пресс-конференция президентов.

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян находится с официальным визитом в Будапеште. В состав возглавляемой президентом делегации входят также министр здравоохранения Анаит Аванесян, заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнесян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Артур Мартиросян, депутат НС Рипсиме Григорян.

В ходе официального визита президент Ваагн Хачатурян также встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и спикером Национального собрания Ласло Кёвером.

Президент РА встретится также с представителями армянской общины Венгрии.

Карен Хачатрян