В Будапеште состоялась официальная церемония встречи президента РА
В столице Венгрии Будапеште состоялась официальная церемония встречи президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна.
Как передает корреспондент Арменпресс из Будапешта, официальная церемония встречи президента РА состоялась на площади Кошута Лайоса в Будапеште, где его приветствовала президент Венгрии Каталин Новак.
Военный оркестр исполнил государственные гимны Армении и Венгрии, после чего состоялся военный парад почетного караула.
Затем Ваагн Хачатурян отправится на площадь Героев, где отдаст дань памяти героям, погибшим в войнах.
В резиденции президента Венгрии Ваагн Хачатурян проведет встречу с президентом Венгрии Каталин Новак, после чего состоится пресс-конференция президентов.
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян находится с официальным визитом в Будапеште. В состав возглавляемой президентом делегации входят также министр здравоохранения Анаит Аванесян, заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнесян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Артур Мартиросян, депутат НС Рипсиме Григорян.
В ходе официального визита президент Ваагн Хачатурян также встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и спикером Национального собрания Ласло Кёвером.
Президент РА встретится также с представителями армянской общины Венгрии.
Карен Хачатрян
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