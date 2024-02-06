Гагике Суренян: Постепенно движемся к весне

Заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА Гагик Суренян сообщил на своей странице в Facebook, что с 7 февраля в Армении значительно потеплеет.



«С 7 февраля мы постепенно движемся к весне», - как сообщает «Арменпресс» написал Гагик Суренян



Ранее «Центр гидрометеорологии и мониторинга» сообщал, что 5-10 февраля температура воздуха в Армении постепенно повысится на 12-14 градусов.