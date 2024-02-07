Курортный Джермук зимой

Курорт Джермук привлекателен все четыре сезона года. Несмотря на обилие осадков этой зимой, в Джермук приезжали и иностранные туристы. Туристы, особенно из теплых стран, приезжают в Джермук не только для того, чтобы воспользоваться более чем 30 видами медицинских услуг, предоставляемыми здравницами города, но и насладиться обилием снега в городе. По данным Центра гидрометеорологии и мониторинга, самый высокий снежный покров среди населенных пунктов был в Джермуке в январе - 93-95 см.

В Джермуке особенно многолюдно в предпраздничные и праздничные дни. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» сотрудница одного из санаториев рассказала, что в эти дни они работали с полной занятостью. По статистическим данным, в новогодние праздники Джермук посетило более 3 000 гостей.

Несмотря на обильный снегопад и холод, гости из разных уголков Армении провели свой отпуск, отдых и лечение в этом курортном городе.

Цены отелей, гестхаусов и санаториев Джермука на время праздников не изменялись: от 5-6 000 драмов до 60 000 драмов на 1 или 2 человек за 1 ночь. В некоторых отелях или санаториях в стоимость включены трехразовое питание и медицинские услуги.

Джермук - водолечебница, известная своими минеральными водами, поэтому сюда приезжают в основном люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. В галерее гости и туристы могут пить природную минеральную воду, поступающую с температурой 30-55 градусов.

Лилит Вердян.

Фото: Мхитара Хачатряна